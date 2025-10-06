Una imagen dice más que las palabras de mil opositores.

El domingo 5 de octubre 2025 quedo claro el amor del pueblo por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo así busquen mil formas de desacreditarla los opositores, nada puede dañar a una mujer que busca el bienestar de su país con la 4ta Transformación.

Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México