LocalNacional

Una imagen dice más que las palabras de mil opositores.

adminBy 37 views

El domingo 5 de octubre 2025 quedo claro el amor del pueblo por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo así busquen mil formas de desacreditarla los opositores, nada puede dañar a una mujer que busca el bienestar de su país con la 4ta Transformación.
Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México

admin

Presidenta tiene más del 70% de aprobación del pueblo.

Previous article

Piden destitución de la, secretaria de educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa.

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Local