Piden destitución de la, secretaria de educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa.

Docentes del SNTE exigen la destitución de la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa a la gobernadora de Veracruz.

Durante una asamblea masiva, miles de maestros corearon “¡Fuera Tello!” en el Estadio Xalapeño

Miles de docentes veracruzanos exigieron la destitución de la secretaria de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa, durante una asamblea masiva realizada este sábado en el estadio “Heriberto Jara Corona”, conocido como el Estadio Xalapeño.

En el encuentro, convocado por la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con motivo del 29 aniversario del “Equipo Político”, las voces de los asistentes se unieron en una consigna que resonó en todo el recinto:

“¡Fuera Tello, fuera Tello!”

El acto, que reunió a más de 15 mil trabajadores de la educación, evidenció el creciente malestar del magisterio hacia la gestión de Tello Espinosa al frente de la SEV. Los líderes sindicales acusaron a la funcionaria de falta de diálogo, acoso laboral, omisión en la resolución de trámites y retrasos en la contratación de docentes que han cumplido con los requisitos legales.

El secretario general del SNTE Sección 32, Daniel Covarrubias López, reiteró que el gremio exige respeto y atención a sus demandas.

No pedimos privilegios, exigimos justicia laboral y un trato digno para los trabajadores de la educación, afirmó.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Veracruz no ha emitido una postura oficial ante las manifestaciones y exigencias de los docente.

Es importante ver cuales son los motivos reales y como siempre decimos ser de Morena, no es para callarlo, como lo dice la presidenta, es importante conocer los, sucesos y debe la Secretaría de educación informar que sucede y poder dar un derecho de réplica, al menos aquí así lo haremos.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #veracruz #RocioNahle