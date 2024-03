Urge que la CFE atienda un conflicto en Orizaba Veracruz con la luz que tienen años y no reciben solución.

URGE QUE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) ATIENDA UN PROBLEMA QUE VIENE DE ANTAÑO EN ORIZABA Y PIDE EL SECTOR EMPRESARIAL DE ORIZABA AYUDA AL GOBIERNO FEDERAL PARA ATENDER EL FUEGO EN LA ZONA MONTAÑOSA DE LA ZONA CENTRO DE VERACRUZ.

EN LA CIUDAD DE ORIZABA VERACRUZ CADA VEZ QUE SE NORTEA POR VENTARRONES EN DIVERSAS COLONIAS SE QUEDAN SIN LUZ, ASÍ VIENE SUCEDIENDO DESDE HACE ALGUNOS AÑOS,

COMO LO ES EN LAS COLONIAS CERRITOS, PLUVIOSILLA, SAN CARLOS, MODELO ETC.

UN PROBLEMA QUE NO HA LOGRADO RESOLVER

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y CUANDO SE CAE LA LUZ, TARDAN EN RESTAURARLA HASTA 6 A 8 HORAS, SIN IMPORTAR A ESTA EMPRESA FEDERAL QUE RESTAURANTES, PALETERÍAS, ACUARIOS, ETC, PIERDAN SUS PRODUCTOS, ES URGENTE QUE ESTO LLEGUE A LA CENTRAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS HABITANTES ESTÁN CANSADOS DE EXIGIR A LAS AUTORIDADES LOCALES DE LA CFE, QUE ATIENDAN SUS PETICIONES, RARAMENTE SE VA LA LUZ POR LAS MADRUGADAS Y NO HACEN NINGÚN INTENTO POR DARLE SOLUCIÓN Y LO HACEN HASTA EL TRANSCURSO DEL DÍA, POR ELLO LLAMAN A DARLE ATENCIÓN A ESTA PETICIÓN QUE LLEVA AÑOS SUCEDIENDO.

ASÍ MISMO EL SECTOR EMPRESARIAL DE ORIZABA PIDE AL GOBIERNO ESTATAL QUE LES BRINDE MÁS, APOYO PARA LOGRAR CONTENER EL FUEGO EN LAS ZONAS SERRANAS CON EQUIPO Y HELICÓPTEROS.

TANTO EL GOBIERNO DE VERACRUZ COMO EL GOBIERNO FEDERAL YA RESPONDIERON PARA BRINDAR LA ATENCIÓN QUE NECESITAN Y ESPERAMOS QUE MUY PRONTO LES LLEGUE ESTA, AYUDA Y ACABAR CON EL PELIGRO QUE CRECE CADA DÍA EN LAS ZONAS MONTAÑOSAS DE RÍO BLANCO, NOGALES, CIUDAD MENDOZA, HUILOAPAN VERACRUZ.

