Vacuna Sputnik V contra covid podría ser aprobada a finales de 2021, prevé OMS

La vacuna rusa Sputnik V contra el covid podría ser aprobada a finales de 2021 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró la científica en jefe del organismo, Soumya Swaminathan.

A través de Twitter se informó que para fin de año la OMS podría aprobar la vacuna Sputnik V.

Sputnik News: @WHO can approve Russia’s #SputnikV COVID-19 vaccine by end of the year – Chief Scientist Soumya Swaminathan.

