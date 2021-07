Variante Delta del coronavirus es tan contagiosa como la varicela, afirma informe interno de CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EEUU consideran que la variante Delta del coronavirus es tan contagiosa como la varicela y podría causar enfermedad grave, informó el New York Times, que basa su información en un documento interno de los CDC.

La variante también tiene más posibilidades de superar las protecciones otorgadas por las vacunas, según el informe, y agrega que la marcha atrás de la agencia el martes sobre las indicaciones de las mascarillas para los estadounidenses completamente vacunados se basó en este documento.

Sin embargo, las cifras de los CDC indican que las vacunas son altamente efectivas para prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte en personas vacunadas, según el informe, citando a expertos.

Una nueva investigación mostró que las personas vacunadas infectadas con la variante Delta portaban enormes cantidades del virus en la nariz y la garganta, dijo al Times la directora de los CDC, Rochelle Walensky.

La variante Delta es más transmisible que los virus que causan el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el síndrome respiratorio agudo severo, el ébola, el resfriado común, la gripe estacional y la viruela, según el informe

“Reconocer que la guerra ha cambiado”, es el paso siguiente, afirma el texto.

Se espera que la agencia publique datos adicionales sobre la variante este viernes.

De acuerdo con un funcionario que tiene conocimiento del documento y citado por el diario estadounidense, los CDC están “muy preocupados con los datos que están llegando y que señalan que Delta es una amenaza muy seria que requiere acción inmediata”.

Walensky ha calificado la transmisión por personas vacunadas como un evento poco común, pero otros científicos han sugerido que puede ser más común de lo que se pensaba.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron el jueves que el 69,3% de los condados de Estados Unidos tenían tasas de transmisión del COVID-19 suficientemente altas como para justificar el uso de mascarillas en espacios públicos, y que debían reanudar inmediatamente la práctica.

La tasa de transmisión ha aumentado desde el 66,6% del miércoles. En total, el 52,2% de los condados de Estados Unidos tienen tasas elevadas de transmisión comunitaria de COVID-19 y el 17,1% tienen tasas sustanciales, dijeron los CDC.

La transmisión sustancial significa al menos 50 casos nuevos por cada 100 mil personas en los últimos siete días, mientras que la transmisión alta es más de 100 casos por cada 100 mil personas en la última semana.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, dijo el jueves que, a partir de las cinco de la mañana del sábado, iba a imponer el uso de mascarillas en todos los espacios públicos cerrados.

En mayo, los CDC dijeron que los estadounidenses totalmente vacunados no necesitaban llevar máscaras en los espacios cerrados en la mayoría de los lugares, pero cambiaron de opinión ante las rápidas tasas de transmisión de la variante del Delta.

Con información de New York Times y Reuters

