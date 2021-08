Video: La reforma electoral, en Tercer Grado

Lorenzo Córdova subrayó que “cuando una reforma se plantea no para revisar grandes instituciones, aunque se tocan, sino el gran pretexto, la gran necesidad, lo que dice el presidente, de poner gente honesta en estos lugares, acabamos viendo una reforma muy inspirada en filias y fobias , en rencores personales respecto de decisiones, por cierto, muchas de ellas impugnables, que no han gustado en algún momento”.

You may also like