Video: Tiktoker juega con un pulpo sin saber que era venenoso

Para tal veneno no existe ningún tipo de antídoto, por lo que es importante no jugar con este tipo de pulpos ni establecer un contacto con ellos que pueda desencadenar una situación desafortunada.

Según la información proporcionada sobre este pulpo, cuando muerden a sus presas estas no lo sienten, sino que almacenan el veneno en su organismo hasta que ya no pueden respirar o sufren una parálisis.