Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), dejó en claro que quiete ser quien ocupe la, silla presidencial de Andrés Manuel López Obrador en palacio nacional. Esto lo comento por el mismo Adán López en una entrevista qué realizó con Joaquín López Dóriga en su espacio en Radio Fórmula. Cómo he dicho voy a participaron en el proceso interno de selección del partido, eso no lo niego; Soy mexicano y quién no querría ser presidente de la República, para servir a nuestro país.

You may also like