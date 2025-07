Y los medios como Latinus. Lopez Doriga. Reforma, donde están!!

El escándalo que involucra a Avishai Neriah y Uri Ansbacher, empresarios israelíes, con Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, ha suscitado gran atención y controversia. Según el medio israelí *The Marker*, Neriah y Ansbacher habrían pagado aproximadamente 25 millones de dólares durante el mandato de Peña Nieto (2012-2018) con el objetivo de obtener contratos lucrativos, entre ellos, la adquisición de Pegasus, un software de espionaje.

