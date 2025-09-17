Ya traen a México a Hernan Bermudez Requena de Paraguay.

Traslado de Hernán “N” a México

Gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México, FGR Mexico, el Centro Nacional de Inteligencia y el INAMI México con el respaldo de las autoridades de #Paraguay, se concretó el traslado de Hernán “N” a territorio nacional para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

Se reconoce la colaboración del Presidencia de Paraguay que notificó la decisión de expulsar a esta persona al no contar con un ingreso ni estancia regular en su país.

El detenido será ingresado al CEFERESO No. 1, donde continuará su proceso jurídico.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #elmundo #facebook