El terror de la oposición se llama 4ta Transformación.

El miedo se apropia de la oposición y sus sueños se hacen realidad..

Pensaron que habría espacios vacíos, pero ocurrió todo lo contrario. El Zócalo capitalino se desbordó de ciudadanos que acudieron a manifestar su apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

No solo la plancha principal, también las calles Madero, 5 de Mayo, 20 de Noviembre, Pino Suárez y 16 de Septiembre lucieron repletas.

La multitud dejó claro que el proyecto de la Cuarta Transformación mantiene su fuerza y legitimidad en las calles. Mientras la oposición sigue sin rumbo ni liderazgo, el movimiento encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo demuestra que su base social permanece firme y activa.

El mensaje es contundente: el pueblo sigue acompañando a su Presidenta.

Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México