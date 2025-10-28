LocalNacional

Altercado entre diputadas por estar cerca de Omar García Harfuch.

adminBy 7 views

Ricardo Monreal le comenta a la diputada Gaby Jiménez que tome el lugar de Jessica Saiden algo que medios aprovechan para ponerlo como confrontación por la acción de la diputada Saiden que se aferro a ese puesto cuando la orden venía del líder de los morenistas en la cámara de diputados.
Estas, acciones pueden afectar, recordemos que Gaby Jiménez tiene familia y esposo.
Explicar no cuesta tanto, solo debemos ver como fueron los hechos.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #diputados

admin

Detienen a esposo de Inés Gómez Mont.

Previous article

You may also like

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Local