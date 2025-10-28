Detienen a esposo de Inés Gómez Mont.

Detienen en Miami a Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de millonarios desfalcos de dinero público

El empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, tras ser identificado por autoridades estadounidenses y mexicanas como presunto responsable de una red de desvíos millonarios de recursos públicos.

De acuerdo con fuentes judiciales, Álvarez Puga se encuentra actualmente en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, a la espera de los procedimientos correspondientes que podrían derivar en su extradición a México.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa, junto con Gómez Mont, de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado, por operaciones presuntamente realizadas a través de empresas fachada que triangularon recursos provenientes de dependencias federales durante el sexenio pasado.

El caso, conocido desde 2021, involucra contratos simulados por cientos de millones de pesos con instituciones públicas. Mientras tanto, Inés Gómez Mont continúa prófuga de la justicia mexicana.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #gomezmont #fgr #miami