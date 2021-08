AMLO acepta desafío de garantizar seguridad; busca ser recordado como un buen gobernante

“Y estas dos acciones, el combate a la corrupción y a la impunidad y el atender a la gente más pobre para que no haya desigualdad en México es lo que nos va a permitir también garantizar la paz y la tranquilidad porque no se puede resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas, por más profesionalismo y disciplina y buenas instituciones de seguridad como se tienen, esta nueva institución la Guardia Nacional y las dos instituciones que son pilares, que sostienen al Estado nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina”, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Estoy consciente que podemos avanzar mucho en el terreno económico, en lo político, el que cada vez haya más democracia en el terreno social, que haya un Estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, y vamos hacia allá, pero si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia no vamos a ser reconocidos, recordados como buenos gobernantes, por eso es este desafío que acepto: el de garantizar la paz y la tranquilidad en Chihuahua y en nuestro país”, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.