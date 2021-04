¡Histórico! Helicóptero Ingenuity de la NASA vuela por primera vez en Marte

El pequeño helicóptero Ingenuity de la NASA hizo historia al realizar el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, Marte.

El equipo del JPL-NASA, Laboratorio de propulsión a chorro, encargado de controlar la misión desde California, en Estados Unidos, informó en directo de la recepción de los datos enviados por Ingenuity que confirmaron que había conseguido despegar, mantenerse flotando, girarse y aterrizar en el cráter Jezero de Marte.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G

— NASA (@NASA) April 19, 2021