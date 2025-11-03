Presidenta de México regaña a su equipo de seguridad por este suceso en Uruapan.

SE NOTABA LA MOLESTIA DE LA PRESIDENTA DE MÉXICO POR ESTE ATAQUE A UN POLÍTICO Y PADRE, SEGURO HUBO REGAÑOS POR ESTA FALTA DE CONFIANZA EN LOS ELEMENTOS QUE CUIDABAN AL ALCALDE Y QUIEN DESEO QUE SUS ESCOLTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL FUERA SU PRIMER CUADRO DE PROTECCIÓN ANTES, QUE LOS FEDERALES.

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, mantuve comunicación con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha estado en contacto permanente con el fiscal del estado para dar seguimiento puntual a las investigaciones.

He convocado al Gabinete de Seguridad para garantizar todo el apoyo del Gobierno de México a las autoridades de Michoacán y asegurar que no haya impunidad.

Los mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con el alcalde, quien contaba con protección federal.

El Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en las indagatorias de este caso.

Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia Nacional de Seguridad. Hechos tan lamentables como este nos reafirman la necesidad de fortalecerla y seguir trabajando sin descanso por la paz, la justicia y la seguridad del pueblo de México.

Reiteramos nuestro compromiso absoluto de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz con cero impunidad y justicia plena.

