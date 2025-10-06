Atentan contra periodistas en San Luis Potosí.

Denuncian amenazas y ataques contra periodistas señala la periodista al gobernador del estado ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera.

La periodista Anahí Torres denunció ante la presidenta Claudia Sheinbaum haber sido víctima de una agresión por cuatro hombres con armas largas pasado 2 de octubre. .

Durante su intervención, Torres acusó que periodistas y activistas en San Luis Potosí enfrentan un creciente clima de hostigamiento, persecución y amenazas, y pidió a la mandataria revisar el actuar del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“Cuestionar se ha vuelto un riesgo”, expresó la comunicadora, al detallar que tras publicar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder en el gobierno estatal, comenzó a recibir amenazas directas.

Diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión han documentado un aumento en las agresiones contra la prensa en la entidad, incluyendo ataques digitales, campañas de desprestigio y violencia física.

Hasta el momento, el gobierno de San Luis Potosí no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones.

Esperamos una reacción del gobernador ante esta situación que lo señalaron.

