Fuerte golpe a la delincuencia organizada en Durango.

Detienen a líder de célula delictiva en Durango

Durango, México.– En una operación conjunta encabezada por el Ejército Mexicano Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, fueron detenidas seis personas en el estado de Durango, entre ellas José Luis “N”, alias “Don José”, señalado como uno de los principales líderes de una célula criminal dedicada al secuestro y tráfico de personas en la región.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron cinco inmuebles presuntamente vinculados con las actividades ilícitas del grupo. La captura se llevó a cabo sin que se registraran enfrentamientos ni víctimas.

De acuerdo con fuentes del Gabinete de Seguridad

la detención de “Don José” representa un duro golpe contra los generadores de violencia en el norte del país. Las instituciones participantes reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias duranguenses, mediante acciones coordinadas de inteligencia y campo.

Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso de combatir frontalmente a las organizaciones criminales y desarticular sus redes operativa, señaló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

