Pemex esta en una debacle en Ciudad Del Carmen que podría tener un alto costo para el sector político y empresarial.

Pemex y el efecto dominó de caer en una debacle qué llevaría a empresarios a cancelar contratos y empleados que deciden denunciar, la economía estaría en caída por los impagos a trabajadores en plataformas de la industria petrolera.

Ciudad del Carmen es un motor histórico de la industria petrolera mexicana, atraviesa una de sus crisis más complejas.

Los retrasos en los pagos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las empresas contratistas no son un asunto administrativo menor: representan un problema estructural con efectos en cadena que ya golpean a la economía local y amenazan la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

De acuerdo con testimonios de empresarios locales, los impagos superan los plazos habituales, lo que ha provocado que muchas compañías no puedan cubrir salarios ni prestaciones de su personal. Esto no solo genera incertidumbre laboral, también debilita el mercado interno de la ciudad: si los trabajadores no reciben sus ingresos, el consumo cae y con ello restaurantes, comercios y pequeños negocios resienten la baja actividad económica.

El impacto es doble.

Por un lado, los empresarios cargan con deudas, créditos bancarios y la presión de cumplir obligaciones fiscales sin contar con flujo de efectivo. Por el otro, los trabajadores enfrentan retrasos en sus pagos, la suspensión de prestaciones y, en los casos más graves, el desempleo. El resultado visible son manifestaciones y protestas de afectados que exigen respuestas.

La situación pone en evidencia una contradicción. Mientras a nivel nacional Pemex es presentado como eje estratégico de la soberanía energética, en su operación diaria mantiene prácticas que minan la confianza de quienes sostienen la cadena productiva: los contratistas y los trabajadores. La falta de liquidez y planeación en los pagos genera un efecto dominó que no se limita al sector petrolero, sino que se expande hacia toda la economía regional.

Ciudad del Carmen depende en gran medida de la industria petrolera; por eso, cualquier retraso en la circulación de recursos afecta de manera inmediata a familias enteras que viven de su trabajo y hoy en día, no perciben sueldo alguno y esto ocasionaria caer en las garras de la delincuencia por la excesiva necesidad económica.

La experiencia debería llevar a replantear un modelo que se descarga en su mayoría en Pemex, pues la vulnerabilidad de la región se acentúa cuando la empresa atraviesa dificultades financieras o de gestión.

Resolver los atrasos en los pagos no es solo un acto de justicia hacia las empresas y los trabajadores, también es una medida urgente para evitar que el descontento social escale y que Ciudad del Carmen se vea más inmerso en una caída monetaria de recesión local.

En este caso, más que discursos, lo que se necesita es liquidez, certidumbre y responsabilidad en la administración de recursos. Pemex tiene frente a sí la oportunidad de demostrar que no solo es la empresa productiva del Estado, sino también un actor capaz de sostener la estabilidad económica de las regiones donde opera.

La crisis económica de Ciudad del Carmen trasciende y podría asegurar que está respaldada por cifras que evidencian el colapso de su tejido productivo y social.

Este es el mapa de una situación que exige atención y respuesta urgente.

Hay un crecimiento en despidos masivos y desempleo persistente

En los últimos cinco meses, más de 14 000 empleos se han perdido en Ciudad del Carmen debido a los impagos de Pemex a proveedores locales .

Informes anteriores ya hablaban de al menos 8 000 despidos, en su mayoría vinculados a actividades petroleras, desde finales de 2024 y el inicio de 2025 .

Falta de liquidez general: pagos insuficientes o inexistentes

Pemex solo pagó al 70 % de sus proveedores en Ciudad del Carmen, y esos abonos apenas representaron entre el 5 % y el 10 % del total adeudado, montos insuficientes incluso para cubrir salarios, aguinaldos o impuestos .

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) reporta que, a nivel nacional, la deuda de Pemex con contratistas supera los 21 mil millones de dólares, con cerca de 15 000 empleos perdidos y una paralización de equipos importantes para este rubro.

El efecto dominó: cierre de empresas y afectación en los tejidos sociales de familias que son afectadas por la necesidad económica.

Empresarios denuncian que, aunque Pemex ha hecho pagos a grandes contratistas, muchas de estas empresas no han a su vez saldado adeudos con micropyme locales y subcontratistas, afectándolos directamente .

Varios extrabajadores de plataformas han tenido que trabajar en diversos rubros con ingresos que cayeron de alrededor de 8 sobreviviendo con servicios informales, que apenas les da para el día a día.

Otra no menos importante, esta siendo lastimado el sector hotelero y podría estar al borde del colapso

La ocupación hotelera ha caído más del 50 %, lo que muestra que el impago en cadena, esto dicho por empresarios de estos lugares.

Esto también impacta sectores dependientes del empleo petrolero y de movimiento económico regional .

Han venido amenazando con paro total si no hay solución, por la desesperación de los impagos.

Según AMESPAC, la gravedad de la situación podría obligar a detener operaciones en septiembre si no se regularizan los pagos .

Recientemente, aunque se han presentado planes de pago, estos han sido calificados como insuficientes, sin mecanismos claros para liquidar adeudos acumulados de 2024 y 2025 :alrededor de 65 mil millones de pesos no facturados poseen retrasos.

Pemex no opera en el vacío. Sus retrasos de pago trascienden sus balances: colapsan economías regionales, destruyen empleos y fragmentan la cadena que mantiene a flote a Ciudad del Carmen. Si la ola de impagos continúa, en septiembre, octubre podría estallar una paralización operativa completa, con consecuencias aún más graves.

Por eso, no basta con promesas ni inyectar un capital incompleto.

Se necesita un plan estructurado, transparente y urgente que garantice la continuidad de pagos, la reactivación de la industria local y, sobre todo, la recuperación del bienestar social.

Es necesario y la presidenta de México está comprometida a apoyar este sector, seguramente muy pronto esto tendrá una, solución.

Que opinan.

#Prediccionpolítica #noticias #elcambiodemexico #lacolumna