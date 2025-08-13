Chetumal en el olvido por presidenta morenista.

Yensunni Martínez Hernández de fracción morenista,

Tiene en el olvido colonias de Chetumal, ser de Morena no te hace inmune, deben hacer su trabajo con humildad y en bien del pueblo, como lo realiza la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Habitantes de colonias del noreste de Chetumal desde hace meses denuncian el abandono de los parques y áreas verdes por parte de la autoridad municipal, han pedido que se envíen brigadas de limpieza y no ha pasado.

Así mismo ciudadanos de diversas colonias del noroeste señalaron que, desde hace meses no se ha dado mantenimiento a espacios en parques, alumbrado y calles en distintos lugares de la ciudad y no solo el noroeste, todo está pasando una austeridad y falta de atención.

Existe un deterioro en estos lugares parques en zonas que se han vuelto inutilizables, especialmente para los niños, quienes han dejado de acudir por la inseguridad y el mal estado de las áreas verdes en distintas zonas qué tiene la alcaldesa morenista.

La gente de diversas formas pidieron a la presidenta municipal atender de forma urgente la problemática para evitar que estos espacios sigan deteriorándose y darle atención a lo importante de este municipio, no todo es limpiar alcantarillas y posar para la foto.

