Otro atentado en Colombia después, del fallecimiento del candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay.

Hoy le toco al congresista Julio César Triana, denunció que su camioneta en la que se movilizaba junto a su equipo fue atacada con pistolas y fusiles mientras transitaban entre La Plata y Paicol, en el departamento del Huila .

En el material audiovisual compartido por Triana muestra impactos de bala que afectaron tres vidrios del vehículo . La Policía y el Ejército estuvieron ausentes en el sitio, lo que incrementó el riesgo del ataque .

Afortunadamente: Triana y su equipo resultaron ilesos .

Medidas tomadas: Inmediatamente solicitó apoyo de la Policía Nacional, el Ejército y la Unidad Nacional de Protección (UNP), para reforzar su seguridad y la de su equipo .

