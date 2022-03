Clima Hoy en México: Pronostican lluvias en Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán

En el transcurso de la tard e, se mantendrá el ambiente vespertino de cálido a caluroso en la mayor parte de México, c on temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Guerrero y Michoacán; de 35 a 40 grados Celsius en Campeche, Chiapas, el suroeste del Estado de México y Jalisco, Morelos, Nayarit, la zona del Istmo en Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, y de 30 a 35 en zonas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, el suroeste de Guanajuato y Puebla, Nuevo León, el norte de Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, el sur de Sonora, Veracruz y Zacatecas.

