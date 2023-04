CON VICENTE FOX FUE EL INICIO DEL PODER DE GARCÍA LUNA

VICENTE FOX QUIEN COMENZÓ LA GUERRA EN MÉXICO AL PONER A GARCÍA LUNA EN LA AFI Y DARLE EL PODER TOTAL EN SEGURIDAD.

Vicente Fox este ex presidente que hoy tiene miedo de caminar por la calle, siempre le recuerdan su tiempo al frente del país.

Con los escritos que realiza día a día en Twitter con ofensa tras ofensa, por lo menos que corrija sus palabras en una aplicación, no le entienden nada, solo le dan likes los opositores al presidente López Obrador.

Este personaje es quien menos les interesaría tener como amigo, incluso en sus redes sociales sólo comparten por atacar a la 4 Transformación, Lo digo por las lecturas de Analytics que son muy bajas, únicamente tiene compartidos y likes.

Atacar y ofender a más de 30 millones de mexicanos para verse machito contra el gobierno federal, debería hacerlo en su casa, ahí si lo regañan, le recomiendo dedicarse a su rancho que arreglo con el presupuesto de los mexicanos, por la visita del ex presidente de Estados Unidos George Bush.

No olvidamos este sexenio qué fue el comienzo de la destrucción de este país, al poner a un delincuente al frente de la agencia federal de investigaciones, por si olvido, se llama Genaro García Luna y esta en la carcel en Estados Unidos y puede quedarse en cadena perpetua a menos que Decide poner a sus patrones y que eche sus barbas a remojar, pueden ser muy pronto un buscado por el buro federal de investigaciones y departamento Antidrogas de #usa continuará..

