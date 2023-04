En una conferencia de último minuto Ignacio Mier, quien es el coordinador de Morena en la Cámara comenta que la reforma para reducir jornada laboral ya no será discutida en el actual periodo. Existen muchos diputados con molestia no están de acuerdo con esta acción. Que opinan traición o es real qué por falta de tiempo no pueden hacer esta reforma, que pensara el presidente de México de esta actitud qué toma el diputado de última hora

