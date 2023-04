CREER QUE SE ENTREGO BUSCANDO PASAR COMO MIGRANTES A AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS SUENA POCO CREÍBLE, CHRISTIAN VON N. PODÍA ACASO DECIDIR HACERLO PARA HACER ALGÚN TRATO O POR ALGUNAS AMENAZA QUE RECIBIÓ DE SU MISMO EQUIPO POLÍTICO.

Suena poco creíble como se detiene a el ex diputado panista, la forma de quien escapaba o intentar pasar como migrante con tanto dinero podía contratar quien lo pasara sin riesgo, por que hacerlo caminando, tratando de ser detenido por los rangers de Estados Unidos.

Son meras suposiciones qué buscando el motivo de hacerlo al estilo bin Laden, resulta difícil de creer, con estilo changoleon y haciéndose pasar por un vagabundo o alguien barbado no siempre es un migrante, hay muchas diferencias y la mayoría que tiene temor de algúna amenaza o piensa que corre peligro deciden entregarse en #usa aquí falta mucho por entender y si habría imputaciones contra su hermana, bien podría ser que decide salir de su escondite para protegerla y después de su detención, sale a la luz que también están investigando a sus familiares.

El tiempo y las querellas qué salgan podrían sacar de dudas que sucedió con este ex político que pertenece a un grupo inmobiliario qué hacían propiedades aun a riesgo de la vida, lo peor así lo hacían para quedarse con departamentos qué excedian los límites estructurales de arquitectura.

Ponía en riesgo a quienes vivían en estos lugares.

Que piensan de este ex político panista.

