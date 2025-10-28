Tulum el paraíso mas caro de México.

Dicen no hables mal de Tulum, acaso no ven como los medios informativos y redes sociales y de streaming lo ponen como el paraíso mas caro de México.

Por Antar Moisés N.

Las redes sociales están inundadas de denuncias, videos y testimonios de turistas que se quejan de los altos precios, cobros abusivos y la pérdida del acceso libre a las playas en Tulum. Lo que antes era símbolo del turismo alternativo, del contacto con la naturaleza y la cultura maya, hoy se ha convertido según miles de visitantes en un destino exclusivo, inaccesible y saturado por la especulación.

Sin embargo, mientras la inconformidad crece, las autoridades parecen vivir en

otro Tulum.

El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, pidió no hablar mal del destino, mientras la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que no hay crisis, acaso no ve como bajo el turismo, acaso no se da cuenta como los medios informativos y influencers del mundo, se quejan de este bello puerto y mágico del caribe.

solo una temporada baja dicen.

Ambas posturas minimizan lo evidente: el modelo turístico local está mostrando signos claros de agotamiento.

Durante años, Tulum se vendió como la joya del Caribe mexicano. Hoteles boutique, beach clubs con consumos mínimos de miles de pesos, menús en dólares y acceso restringido a las playas se convirtieron en parte del paisaje. Pero ese modelo de exclusividad se sostiene solo mientras haya quien pague por el lujo.

Hoy, la ocupación hotelera cayó a menos del 50 %, una cifra impensable para lo que fue el destino más cotizado de Quintana Roo.

Las redes lo llaman del paraíso más caro de México.

En términos políticos, es la factura de un modelo turístico que priorizó la ganancia rápida sobre la sustentabilidad económica y social.

La negación del problema revela una desconexión entre el gobierno y la realidad ciudadana.

Cuando la autoridad dice no pasa nada!!

pero las imágenes en redes muestran restaurantes vacíos, calles deterioradas y turistas inconformes, la confianza pública se erosiona.

Minimizar las quejas es un error político.

No se trata solo de turismo; se trata de la credibilidad institucional.

Un destino que no escucha porque sus políticos protegen el desastre que hoy sucede y se quejan los mismos habitantes.

Con ello termina perdiendo más que visitantes, lo que pierde reputación, inversión y empleo local.

El Tulum que se prometió como un lugar de gran infraestructura que ha terminado concentrando la riqueza en pocas manos.

Los pequeños negocios y trabajadores locales enfrentan rentas altas, competencia desleal y escasa regulación.

Cuando el turismo deja de beneficiar al pueblo y se vuelve negocio exclusivo de unos cuantos, el resultado es el mismo que en otros sectores del país: desigualdad, descontento y pérdida de identidad.

Tulum necesita una política turística distinta. Con transparencia en tarifas, regulación efectiva de los cobros y una estrategia que vuelva a incluir al turismo nacional, que históricamente sostuvo al Caribe mexicano.

Debe garantizarse el acceso libre a las playas, porque son patrimonio público, no propiedad de los hoteles. Y se necesita recuperar la idea de que el desarrollo no es sinónimo de exclusividad, sino de bienestar compartido.

Tulum no solo enfrenta una crisis económica; enfrenta una crisis de confianza. Y la confianza, en política y en turismo, se construye con hechos, no con discursos.

Negar el problema no lo hace desaparecer. Escuchar al pueblo como lo hacen las redes hoy es el primer paso para corregir el rumbo.

El paraíso sigue ahí, pero el modelo está agotado. Tulum debe decidir si quiere seguir siendo un símbolo del lujo inalcanzable o recuperar el espíritu que lo hizo grande: el equilibrio entre naturaleza, cultura y comunidad.

Por ello los habitantes llaman con urgencia a la presidenta de México, ayúdenos piden, aquí dicen que todo está bien, pero solo para, algunos extranjeros, nuestra gente latina, no le alcanza y ni se diga nuestros paisanos.

Requiere venir para que vea como han acabado con los logros que realizó el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, con el aeropuerto qué solo sirvió para darle más poder al poder.

Que opinan.

