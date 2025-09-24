Planea denunciar Salinas Pliego a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por dichos en la mañanera!!

Ricardo Salinas Pliego anuncia demanda contra Claudia Sheinbaum en México y Estados Unidos

El empresario Ricardo Salinas Pliego informó este martes 24 de septiembre que presentará demandas contra la presidenta Claudia Sheinbaum en tribunales de México y Estados Unidos, en un nuevo episodio del conflicto que ambos mantienen desde hace meses.

La confrontación se intensificó luego de que Sheinbaum ironizara sobre la fianza de 25 millones de dólares que el magnate pagó en Estados Unidos para evitar ser arrestado en el litigio con AT&T, derivado de la venta de Iusacell en 2015.

En respuesta, Salinas Pliego calificó a la presidenta como “gobiernícola” y anunció que la demandará por difamación. Además, su equipo acusó al gobierno federal de realizar supuestas “extorsiones fiscales”.

El empresario mantiene un prolongado enfrentamiento con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un adeudo fiscal que asciende a 74 mil millones de pesos. En julio de este año, uno de los juicios de TV Azteca resultó en contra del grupo empresarial.

Sheinbaum ha reiterado en distintas ocasiones que Salinas Pliego debe cumplir con sus obligaciones fiscales y ha respaldado a periodistas que han cuestionado públicamente al dueño de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca.

Especialistas señalan que la ofensiva judicial podría ser un intento del empresario por desviar la atención de los procesos fiscales que enfrenta en México y las controversias en Estados Unidos.