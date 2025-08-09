Recuerda la presidenta el desafuero y el fraude electoral contra López Obrador.

Como olvidar el desafuero de López Obrador el fraude electoral en 2005, quienes lo realizaron, los mismos que hoy esta supuestamente agraciado por la reforma electoral.

Así lo explica la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

La oposición tiene derecho a expresarse porque somos un país libre, pero es importante recordar su clasismo y racismo, así como los fraudes electorales a lo largo de la historia. Las y los jóvenes deben saberlo para continuar la construcción de la democracia.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #lopezObrador #mañanera #amlo