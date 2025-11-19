Edson Andrade le pago el PAN por la marcha de la generación Z.

Lo que ha dicho Edson Andrade

Andrade ha insistido en que la marcha de la Generación Z, es propia de los jóvenes, según el que no hay partido detrás.

Ha declarado: no tenemos colores,

no tenemos un líder y mucho menos financiamiento y que no he militado ni milito en ningún partido político.

También ha sugerido que su participación es ciudadana, no porque esté al servicio de un partido.

Lo que muestran los documentos revelados por Morena por parte de su presidenta Luisa Alcalde un contrato con el PAN

Según Morena (Luisa María Alcalde), Andrade firmó un contrato en febrero de 2025 con el PAN CDMX.

El monto total: $2,106,810.00 pesos.

Se dividirá en 12 pagos mensuales de $175,577.50 cada uno.

Según el contrato, su servicio es de estrategia digital y gestión de redes para el PAN de la Ciudad de México.

El contrato estipula que los impuestos y derechos que procedan …

Serán por cuenta, cargo y riesgo del prestador de servicios es decir, Andrade.

También hay cláusulas para rescindir el contrato si Andrade hace algo que “lesione los intereses del comité” del PAN.

El servicio está comprometido hasta enero de 2026, según los documentos.

En el contrato aparecen datos como su clave de elector y su RFC, lo cual hace evidente una relación formal (no algo puramente simbólico).

Es un contrato con el Comité Directivo Regional del PAN en CDMX, no con un tercero independiente.

Morena ha puesto esto en contexto como una contradicción directa con la narrativa de “movimiento ciudadano independiente” que Andrade ha promovido.

Además, se señala como “coincidencia” que el contrato se haya firmado poco después de declaraciones del líder del PAN (Jorge Romero) sobre la “violencia” de la oposición.

Que opinan.

