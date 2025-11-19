LocalNacional

Memo Salinas y su yate de 300 pies.

Memo Salinas desata controversia con frase sobre que podría estar en su yate de 300 pies en lugar de estar en una marcha, pero no en #cdmx fue a Monterrey donde estuvo protegido de su seguridad.

El empresario Memo Salinas volvió a colocarse en el centro de la polémica tras declarar:
“Yo pudiera estar en Europa en un yate de 300 pies, pero preferí estar aquí para, supuestamente, apoyar a México.”

La frase se viralizó de inmediato y generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios acusaron al influencer y heredero de mostrar una actitud de desconexión total con la realidad económica y social del país.
Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #GeneracionZ #monterrey

Edson Andrade le pago el PAN por la marcha de la generación Z.

