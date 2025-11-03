El error de Simón Levy y sus mentiras cayeron de golpe a medios de comunicación.

Simón Levy: entre la contradicción y el descrédito

El caso de Simón Levy es un ejemplo de cómo la exposición constante en redes sociales puede convertirse en un arma de doble filo. Su más reciente episodio negar estar en Portugal y luego exhibirse a sí mismo en un video grabado en Lisboa, mientras afirmaba encontrarse en Washington ha puesto en entredicho no solo su credibilidad personal, sino también la coherencia de su discurso público.

Levy, que se presenta como un ciudadano crítico y defensor de la transparencia, ha construido su imagen sobre la denuncia y la confrontación.

Sin embargo, su comportamiento revela una desconexión entre lo que predica y lo que practica.

La mentira sobre su ubicación, más allá de ser un tropiezo anecdótico, muestra una tendencia preocupante en figuras públicas que buscan moldear la percepción a través de las redes: manipular la narrativa para sostener una versión conveniente de sí mismos.

En política y en la esfera pública, la credibilidad se construye con hechos, no con videos ni publicaciones editadas. Cuando una figura intenta mantener relevancia a través del escándalo o la polémica, corre el riesgo de transformarse en aquello que dice combatir: un generador de desinformación.

El episodio de Levy no es menor. En un entorno donde la opinión pública se forma con rapidez y donde la verificación muchas veces llega tarde, un acto así erosiona la confianza y refuerza la idea de que parte de la clase mediática vive desconectada de la realidad que pretende analizar.

Simón Levy no cayó por un ataque político ni por una campaña en su contra; cayó por su propia falta de prudencia. La mentira, en la era digital, tiene fecha de caducidad muy corta. Y cuando el protagonista es quien la documenta, el descrédito deja de ser un accidente para convertirse en un autorretrato.

En un momento en que la política mexicana transita hacia una comunicación más directa entre gobierno y ciudadanía, casos como el de Levy evidencian la distancia entre quienes buscan protagonismo en redes y quienes ejercen la responsabilidad pública con transparencia. La política actual ya no se mide por el ruido en internet, sino por la coherencia entre el decir y el hacer. En ese terreno, las mentiras, por más sofisticadas que parezcan, terminan siendo el fin de cualquier aspiración de influencia.

#elcambiodemexico #noticias #espectaculos #esoterismo #política #gobierno #municipio