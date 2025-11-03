LocalNacional

Reflexión de Carlos Manzo en su vida que dejara una gran huella.

Cuando la verdad incomoda, buscan callar al mensajero quien no se detuvo en buscar la paz para #uruapan los mensajes justos no mueren: se multiplican, esto sucede con la partida abrupta de Carlos Manzo quien no se detuvo en su lucha por la paz del pueblo.
#Carlosmanzo #Michoacan

