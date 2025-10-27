Lilly Tellez se olvida de su envestidura de senadora

Lilly Téllez, senadora o vocera empresarial.

Hasta en su propio evento de cumpleaños aprovechó para halagar a Ricardo Salinas Pliego. Parece que se le olvida que es senadora de la República, no conductora o trabajadora de los magnates. La investidura exige imparcialidad y compromiso con el interés público, no favoritismos hacia quienes deben rendir cuentas al fisco, así también lo externo la, senadora @liliaaguilar.mx

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #LillyTellez