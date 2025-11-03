El gobernador de Michoacán debería renunciar!!

Crisis de seguridad en Michoacán: el caso Carlos Manzo reabre el debate sobre la actuación del gobierno estatal

El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ha encendido las alarmas sobre la situación de seguridad en Michoacán y la responsabilidad del gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.

Fuentes locales señalan que, semanas antes del ataque, se retiraron elementos de seguridad del municipio pese a las advertencias de riesgo. Tanto el alcalde como el líder limonero habían solicitado mayor protección ante amenazas recibidas.

El gobernador aseguró que contaba con personal de la Guardia Nacional, pero que fue reubicado en otros municipios debido a las inundaciones. No obstante, diversos sectores cuestionan por qué no se envió policía estatal para reforzar la zona.

La presidenta de México ha solicitado una revisión exhaustiva de los hechos y una evaluación de las decisiones estatales.

El caso ha generado indignación nacional y un llamado a fortalecer la coordinación en materia de seguridad para evitar más tragedias.

Más información en www.elcambiodemexico.com

#Michoacán #Uruapan #CarlosManzo #Seguridad #Noticias #México #ClaudiaSheinbaum #PresidentaDeMéxico #ElCambioDeMéxico