El informe del senador Gino Segura de Quintana Roo, fue visto como un acto de precampaña por habitantes rumbo al 2027.

Gino Segura: un informe de labores que parece más un evento con tintes de campaña

Tiempo después de su gran informe,

se realizó un evento privado donde no fue franciscano y menos con austeridad de acuerdo a estos momentos que pasa México algo que no está de acuerdo con el gobierno de la presidenta de México.

El primer informe legislativo del senador Gino Segura en Quintana Roo fue más que un acto protocolario: se convirtió en una puesta en escena política que dejó ver su intención de posicionarse rumbo a la gubernatura del estado.

El evento, rodeado de invitados selectos políticos y una logística que recordó más a un mitin estilo el antiguo priismo que a un informe que se exhibió el estilo que el legislador turístico ha adoptado en los últimos meses: una política de imagen, despliegue y presencia, más que de resultados concretos.

Aunque el discurso central insistió en los avances legislativos y la cercanía con la ciudadanía, el mensaje en mi percepción fue otro. Todo indica que Gino Segura está midiendo tiempos y terreno para la sucesión estatal, utilizando cada espacio público como una plataforma de promoción personal.

El problema no radica en la aspiración, sino en la forma y el momento. En un contexto donde el discurso oficial insiste en la austeridad y la cercanía con el pueblo, los excesos y la ostentación de recursos en un acto de rendición de cuentas generan contraste y escepticismo.

El senador enfrenta ahora el reto de demostrar que detrás del espectáculo político existen verdaderos resultados para Quintana Roo. Porque si los informes se convierten en actos de campaña anticipada, la línea entre el servicio público y la ambición personal se vuelve cada vez más delgada.

