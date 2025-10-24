Entrega de apoyo a Damnificados por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

En Veracruz la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a la gobernadora Rocío Nahle comentó: Supervisamos los avances en las labores de limpieza y visitamos el centro de entrega de apoyos para las familias afectadas por las recientes lluvias.

No están solas: la ayuda continúa y seguimos atentos a sus necesidades.

Acaso estos apoyos los entregaban en el. PRIAN, es lo que molesta a opositores, quisieran que este gobierno fuera igual a sus gobiernos donde solo entregaban cobijas.

Que opinan.

