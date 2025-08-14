Extraditaran a Carlos Treviño ex director de Pemex.

Detenido en EEUU ex priista qué próximamente será traído a México.

Detención en EE. UU. El ex director general de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Carlos Treviño, fue arrestado el 13 de agosto de 2025 en Estados Unidos, aparentemente por una infracción migratoria o irregularidad con el asilo, en Texas.

Solicitud de extradición La detención que existe desde 2021, cuando Treviño no se presentó a una audiencia judicial y se emitió en su contra una ficha roja de Interpol.

Esta solicitud había permanecido activa unos cinco años antes de concretarse la detención.

Cargos en México Está acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero en relación con sobornos de aproximadamente 4 millones de pesos de la constructora brasileña Odebrecht/Braskem.

La Fiscalía General presentó cargos a partir de las denuncias de Emilio Lozoya. Motivo de la denuncia Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y pieza clave en la investigación, declaró que Treviño recibió esos sobornos para aprobar el polémico contrato del proyecto Etileno XXI.

Próxima deportación,

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que será deportado a México en los próximos días para enfrentar su juicio.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #usa #DonaldTrump #EEUU #estadosunidos