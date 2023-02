El PVEM está cediendo espacios en Estados del norte y sureste, no se ponen de acuerdo en quien llevara las riendas en Estados de su partido. He observado que falta liderazgo en el partido verde de México, es importante aclarar que sucede solo en algunos Estados de la República Mexicana donde falta estrategia, no cuentan con líderes que preparen a sus equipos para las elecciones a presidente de la República.

