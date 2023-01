En 2008 Arturo Beltrán Leyva manda a secuestrar a Genaro García Luna por no contestar el teléfono, un año después lo asesinan y alguien dio la orden de callarlo, de no hacerlo sería el principal testigo contra el gobierno de Felipe Calderon, asegura en su declaración el grande, testigo protegido de los Estados Unidos en el juicio contra el ex secretario de seguridad pública Federal

