Opinión del pueblo de México sobre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las encuestas más recientes indican que Sheinbaum tiene una aprobación pública de 75 %

o más en muchas mediciones. Por ejemplo, una encuesta de octubre de 2025 la sitúa en 73 % de aprobación.

Otra evaluación la encontró con un 81 % de aprobación hacia abril-mayo de 2025.

Aquí las mediciones en comentarios nos señalan un porcentaje mayor que aquellos que están en contra de la 4t y la presidenta de México @claudia_shein

Así que se quedarán todavía con votos vacíos, la gente tiene fe en el trabajo de la mandataria y todos los ataques en su contra, han salido en reversa contra los opositores que su desesperación están desatando cientos de errores que el pueblo observa, esto les da un porcentaje en caída libre qué podría llevar a diversos políticos y partidos a desaparecer..

Así las cosas.

Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México