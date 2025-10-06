LocalNacional

Reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al expresidente Andres Manuel Lopez Obrador en el Zócalo.

Recibo al expresidente Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente Constitucional de México la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Zócalo de la #Cdmx su herencia y lucha nos llevó a, ser los cimientos de la 4ta Transformación en México para el el pueblo y por el Pueblo.
