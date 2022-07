EL TIEMPO PASA Y EL AMOR TODO LO PUEDE.

QUIEN DICE QUE NO DURARIA, ESTA VEZ SE EQUIVOCO.

Quienes dudan que para el amor hay limites aquí una muestra de amor sincero, se casaron para compartir una vida juntos Elba Esther Gordillo esposo Antonio Lagunas Gutierrez, por ahí alguien me decía no es amor, tuve la oportunidad de conocer a su esposo a primera vista observe es una persona muy enamorada de la ex líder elba Esther gordillo, no siempre deben tener la razón los críticos, el amor es mágico y el tiempo es un solo proceso de entendimiento.

Sin duda hasta hoy están muy enamorados y eso es lo que importa, callaron muchas bocas