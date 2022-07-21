SERÍA UN ERROR QUE LÓPEZ OBRADOR INTEGRE A UN GOBERNADOR SALIENTE COMO CARLOS JOAQUÍN QUE SOLO HA DEJADO UN LEGADO DE SANGRE, SUFRIMIENTO Y SIN OBRAS Y CON UN BAJO CRECIMIENTO TURÍSTICO, SOLO BASTA VER QUE LA MAYORÍA DE VUELOS SE VENDEN A PRECIOS DE REMATE Y HOTELES CON OFERTAS QUE NO SE VIERON EN AÑOS ANTERIORES AL GOBIERNO DEL PERREDISTAS CARLOS JOAQUÍN, ES LA VERDAD DE LO QUE SE VIVE QUINTANA ROO. DICEN MEDIOS INFORMATIVOS
COMO EL PERIODISTA JOAQUÍN LÓPEZ DORIGA QUIEN ASEGURÓ QUE EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR RECONOCIÓ QUE CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ , GOBERNADOR SALIENTE DE QUINTANA ROO, ES UN BUEN MANDATARIO , RAZÓN POR LA CUAL ANALIZA SUMARLO AL GOBIERNO FEDERAL CUANDO CULMINE SU MANDATO.
Quintana roo un estado fallido y sangriento que deja Carlos Joaquín González, piensa lopez obrador sumarlo al gabinete comentan medios informativos mexicanos.
SERÍA UN ERROR QUE LÓPEZ OBRADOR INTEGRE A UN GOBERNADOR SALIENTE COMO CARLOS JOAQUÍN QUE SOLO HA DEJADO UN LEGADO DE SANGRE, SUFRIMIENTO Y SIN OBRAS Y CON UN BAJO CRECIMIENTO TURÍSTICO, SOLO BASTA VER QUE LA MAYORÍA DE VUELOS SE VENDEN A PRECIOS DE REMATE Y HOTELES CON OFERTAS QUE NO SE VIERON EN AÑOS ANTERIORES AL GOBIERNO DEL PERREDISTAS CARLOS JOAQUÍN, ES LA VERDAD DE LO QUE SE VIVE QUINTANA ROO. DICEN MEDIOS INFORMATIVOS
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