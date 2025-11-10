Impresionante dispositivo de seguridad para proteger a Grecia Quiroz esposa de Carlos Manzo.

Impresionante dispositivo de seguridad para proteger a Grecia Quiroz en Uruapan

Se despliega un impresionante dispositivo de seguridad fue desplegado este fin de semana en torno a Grecia Quiroz, esposa del fallecido líder social y presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo, y actual figura política con creciente influencia en la región.

Elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de seguridad municipal resguardaron los alrededores de su domicilio y los eventos públicos donde participó, en lo que se considera uno de los operativos más amplios registrados en Uruapan en los últimos meses.

De acuerdo con fuentes locales, las medidas buscan garantizar su integridad física ante el clima de tensión que persiste tras el asesinato de Manzo y la reconfiguración política que vive el municipio.

La presencia de patrullas, retenes y vigilancia aérea generó expectación entre los habitantes, muchos de los cuales expresaron su respaldo a Quiroz, mientras otros señalaron la necesidad de extender esa seguridad a toda la ciudadanía.

Que opinan.

#elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #uruapan #Michoacan