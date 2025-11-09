Y sigue creyendo Alito Moreno que el pueblo quiere a su PRI.

PRI de Alejandro Moreno: un partido que se pierde entre los olvidos de sus aliados

Por Antar Moisés N.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta una de las etapas más complejas de su historia moderna. Bajo el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas, la organización atraviesa un proceso de desgaste estructural que ha reducido drásticamente su peso político en la mayoría de los estados del país.

En las últimas elecciones, el PRI ha pasado de ser una fuerza dominante a un actor complementario, dependiendo de alianzas con otras fuerzas como el PAN y el desaparecido PRD para mantener presencia en el Congreso y en algunos gobiernos locales. Este fenómeno refleja no solo el desgaste de su grupo político sino también una crisis interna de representación: el partido ya no conecta con los sectores sociales que durante décadas lo sostuvieron.

Todos incluso sus más allegados como conductores de Atypical tv coinciden en que el liderazgo de Alejandro Moreno ha decaído y profundizado la caída de sus aliados.

Su estilo confrontativo y el control personal que ejerce sobre las estructuras del partido han provocado la salida de militantes históricos y liderazgos regionales, debilitando aún más las bases territoriales del PRI.

A nivel nacional, los números en encuestas confirman la tendencia: el partido mantiene una intención de voto promedio inferior al 8 %, una cifra insuficiente para competir con las fuerzas dominantes. En contraste, su presencia mediática depende cada vez más de polémicas y no de propuestas concretas.

La dirigencia busca ahora reposicionar al PRI como fuerza opositora responsable, pero enfrenta el escepticismo de un electorado que une al tricolor con prácticas del pasado: corrupción y autoritarismo.

En conclusión, el PRI se encuentra en una encrucijada histórica: o se reinventa desde sus bases y abre paso a una nueva generación política.

Lo cierto es que, mientras Alejandro Moreno mantenga el control, el partido difícilmente podrá recuperar la confianza y legitimidad perdidas.

