Buscar una noticia no es detrás de un escritorio ganando millones como Loret de Mola atacando sin pruebas.

ES MOMENTO QUE DE PONER UN ALTO A QUIEN PONE EN RIESGO A LA FAMILIA Y EL MISMO JOSE RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, HIJO DEL PRESIDENTE DE MÉXICO.

WWW.ELCAMBIODEMEXICO.COM 06/05 /2023.

Hablaba con un abogado sobre los ataques que realizan hacia el hijo de Andrés Manuel López Obrador le pregunto como periodistas qué investigamos a fondo tenemos las pruebas de todos las noticias o reportajes qué realizamos, en este caso contra Ramón López Beltrán y familia, observó por donde busque desde que estaba en Estados unidos cuando comenzaron los ataques en su contra y nunca encontré algo fuera de la ley como medios informativos lo manejaban, así sucesivamente lo venían haciendo en su contra, hace unos días nuevamente vuelven a hacerlo ahora también en contra de su hermano y familia de José Ramón.

Hable con un abogado en Derecho y le pregunté si al subir este tipo de noticias de Estados Unidos, en ese país son muy estrictas las leyes acaso no podría defenderse, al menos para detener el riesgo que lo ponen, comenta es posible y seguramente sería una batalla legal importante con las pruebas que tiene que su esposa Carolyn Adams, es una persona con trabajo y económicamente estable,

eso más aun podría arriesgar su integridad física y familiar, por dar la dirección de su hogar familiar.

Siempre como periodistas tenemos fuentes protegidas pero debemos investigar o con imágenes o videos objetivos señalar el delito, en su caso en México o cualquier país se puede recurrir a las leyes para detener este acoso excesivo como una agresión o por un daño futuro al ponerlo en riesgo.

Aquí explico lo que transcribe de las leyes..

El Código Civil Federal explica que un daño moral es la afectación que recae sobre una persona en la consideración que de sí misma tienen quienes le rodean y que se ve afectada en sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación y vida privada, así como de su aspecto físico, se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículos que marca la ley de cada pais.

Que piensan debería denunciar o al menos poner restricciones hacia las asociaciónes de Claudio X Gonzalez qué es quien esta detrás de todos los políticos, conductores, reporteros, medios informativos, ex políticos y empresarios atentando contra todo aquel que sirva en gran medida al actual gobierno de Lopez Obrador.

Intenta detener las obras, nueve jueces, ataca a una magistrada con supuestas falsedades de su tesis, crea una ataque político para proteger al INE con mentiras, ahora controla a, senadores para proteger al INAI, es tiempo que el gobierno actúe o debería quedarse como lo viene haciendo el presidente dejarles su derecho de expresarse aun si ponen en riesgo a su familia, o por lo menos su esposa de José Ramón López Beltrán debería buscar defensa legal ante el riesgo que ponen a su familia, como reporteros y periodistas lo decimos por que cada noticia la buscamos e investigadamos a fondo, en tiempos de Felipe Calderón por decir la verdad fuimos perseguidos y amenazas qué no servía de nada hacer tu denuncia por que seria peor, ahora si estamos en un gobierno honesto por ello hacen todo tipo de noticias y ofensas sin pruebas con la aprobación del Zar de los políticos su Papá mayor Claudio X. González.

Ver tanta mentira el día que suben las notas me hace entender por qué vivimos tantos años bajo el yugo de la corrupción, ahora entendemos que buscan regresar para tener el poder y control del país, saquearlo, llenar las bolsas de políticos, empresarios, periodistas, canales de tv, amistades, entre muchos más.

Que debería hacer la familia del presidente dejar que continúen con sus mentiras o como Pío López obrador hacer una denuncia por daño moral, qué opinan.



