Quienes hicieron un baile de salón en el Senado de los MEXICANOS. Son minoría y no lograron la mayoría para escoger un delegado en el INAI. Realmente quieren hacernos creer que hacen un bien a México y es para su bolsa, es claro que a quien deseaban poner tenía un acuerdo con Marko Cortés o cual seria la rabia para hacer todo esto de tomar tribuna, bailar, gritar, tocar trompetas y encadenarse. Son una verdadera vergüenza, debería darles pena ajena al hacer todos estos desmanes en contra de la gente. Acaso creen que somos tontos, pero no lo somos eso ya paso donde tenían a las personas llenas de miedo y falsedades.

You may also like