La reunión de Carlos Manzo con Rubén Moreira y Carlos Alazraki.

Por Antar Moisés N.

Carlos Manzo y la reunión que destapa la estrategia de la derecha

Un video reciente ha dejado abierto lo que muchos decían algo raro que priistas aprovecharán sobre este ataque mortal al presidente Carlos Manzo.

En la grabación se le observa reunido con figuras de la derecha mexicana, entre ellos el diputado priista Rubén Moreira, el publicista Carlos Alazraki y el exvocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar. Todos, personajes conocidos por su habilidad para lucrar políticamente con la tragedia y por intentar construir narrativas contra el gobierno de la Cuarta Transformación.

No es casualidad que esta reunión salga a la luz justo cuando se ha intentado manipular mediáticamente el asesinato del alcalde de Uruapan.

Mientras el país exige justicia y verdad, ciertos sectores de la oposición ven oportunidad política. Buscan capitalizar el dolor ajeno, fabricar mártires y convertir la tragedia en herramienta electoral.

La imagen de Manzo sentado con quienes han representado los intereses del PRIAN y del viejo sistema es clara: la derecha se reorganiza, y lo hace usando los mismos rostros de siempre. Alazraki, con su discurso de odio; Moreira, con su pragmatismo electoral; y Aguilar, con su experiencia en el manejo de crisis. Viejos operadores con nuevas ambiciones.

Pero hay algo que no entienden: la gente ya no se deja engañar. Uruapan y Michoacán han demostrado que no quieren volver al pasado, que buscan liderazgo, no manipulación. Mientras unos se reúnen en salones privados para planear estrategias, otros trabajan en territorio, construyendo desde abajo, sin reflectores.

El video no solo revela una reunión, revela una estrategia: la de la derecha desesperada por recuperar espacios perdidos, incluso si para ello deben lucrar con el dolor de las personas y sembrar división.

La pregunta es simple:

Realmente les importa Uruapan, o solo les importa el poder!!!

