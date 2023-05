Eulalia no soportó la noticia y entró en una severa crisis de depresión. Dejó de atender a sus pacientes, se descuidó por completo en todos los sentidos y fue muriéndose lentamente por afectaciones en su salud. Tuvieron que internarla en el mismo Hospital Juárez para intentar salvarle la vida, sin embargo, no resistió. Y así surgió la leyenda de La Planchada.

Eulalia y Joaquín comenzaron una relación. Al poco tiempo, él le propuso matrimonio. Perdidamente enamorada, ella creía todo lo que le decía él, por lo que no reparó en el traje de etiqueta que él vistió para usar en un seminario fuera de la ciudad, un atuendo que solamente se estilaba para celebraciones importantes y no eventos académicos.

A principios del siglo XX, Eulalia tenía una vida plena. En el Hospital Juárez, llamado Hospital de San Pablo en el siglo XIX, se desempeñaba con esmero en el cuidado de los pacientes que atendía, estaba feliz con su trabajo. Soltera y sin preocupaciones, su vocación era su pasión. Le guardaba tanto respeto al uniforme que portaba que no se lo ponía si no estaba planchado.