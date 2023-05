Como no recordar los mensajes de odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando enfermo y decide guardarse en reposo, salen aquellos que desean su muerte a promover su ponzoña tratando de atraer seguidores o buscar likes, otros quieren expandir notoriedad para saber si algo malo le sucedió al mandatario nacional, aprovechando que algunas instancias como la suprema corte de la nación busco alterarlo al quitarle poder militar a la guardia Nacional, a, pero si piden protección contra ciudadanos que marchan cansados de actuar a favor de la derecha desde la llegada de la nueva presidencia de esta misma autoridad federal, cuando podrían pedirla a la policía de la ciudad de México o el estado de México. Después de caso 10 días que lopez obrador esta trabajando, no terminan de creer su recuperación sea tan rápida y por eso Loret sale a buscar alterarlo deseando que su salud se vea afectada nuevamente y no lo van a lograr hay un presidente que tiene una gran fuerza, los cuidados y atenciones para seguir en la lucha contra aquellos que solo desean su muerte. Www.antarmnacif.com Www.elcambiodemexico.com

You may also like